Arthur Aguiar termina namoro após anunciar que será pai novamente

Arthur Aguiar revelou que está solteiro novamente. Em publicação no Instagram nesta segunda-feira, 18, o ator anunciou o fim do seu relacionamento com a cabeleireira Jheny Santucci. A atualização do relacionamento surge após o anúncio da gravidez do então casal, relevada na sexta-feira, 15.



“Nossa história foi muito rápida e intensa. A gente se conheceu no final de março e no primeiro dia a gente já foi muito sincero um com o outro e dissemos que não queríamos namorar, que não queríamos nada sério. Porém, na primeira semana de maio, eu decidi me afastar porque já estava ficando sério e saindo do que havíamos combinado”, relembra.