Artista baiano tem redes sociais hackeadas e criminosos aplicam golpes

Conhecido nas redes sociais com as ilustrações famosas, o influenciador e artista baiano Petit Abel, teve as teve suas principais redes sociais hackeadas ocasionando diversos prejuízos pessoais e para o público, já que alguns internautas chegaram a perder cerca de R$ 500.



Com mais de 214 mil seguidores no Instagram e reconhecido por seus trabalhos no BBB20, GloboPlay, Stone e Americanas, Abel Marcelino viu seus instrumentos de trabalho sendo apropriados por golpistas, que invadiram as suas contas de e-mail, WhatsApp e Instagram (pessoal e profissional).