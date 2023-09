Ashton Kutcher deixa ONG após apoiar amigo condenado por estupros

Ashton Kutcher renunciou na sexta, 15, ao cargo de presidente do conselho da Thorn, uma organização sem fins lucrativos que ele cofundou com sua ex-mulher Demi Moore há mais de uma década para combater a exploração sexual infantil.



"Após vários dias de reflexão, aprendizado e conversas com sobreviventes, funcionários e líderes da Thorn, determinei que a coisa responsável a fazer é renunciar como presidente do conselho, com efeito imediato. Não posso permitir que meu erro de julgamento desvie a atenção de nossos esforços e das crianças que servimos", disse em comunicado publicado no site da organização.