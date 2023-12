​Assessora de Beyoncé elogia maquiadoras baianas: "sou muito grata"

Yvette Noel-Schure, publicitária e assessora de Beyoncé, tem mostrado estar encantada pela Bahia. Nas redes sociais, ela tem feito publicações onde agradece os dias em terras baianas. Uma delas foi neste domingo (24), quando agradeceu as maquiadoras Beberes e Paloma Marques.



Participante do reality “Let Love”, em exibição no Multishow e Globoplay, Beberes ficou responsável pela maquiagem. A profissional baiana, que é filha do cantor Tatau, tem 30 anos e é maquiadora profissional desde 2017. Hoje tem experiência em maquiagem para cinema e audiovisual em geral, maquiagem artística, social e conceitual, assinando a beleza de editoriais de moda, festivais, filmes, videoclipes e artistas.