Assinantes do Clube Correio podem adquirir ingressos com desconto para o Festival Afropunk Brasil

Evento ocorrerá nos dias 9 e 10 de novembro no Parque de Exposições de Salvador

Publicado em 4 de novembro de 2024 às 10:37

Afropunk Brasil Crédito: Divulgação

Os assinantes do com Clube Correio poderão adquirir ingressos com 18% de desconto para o festival AFROPUNK Brasil, que ocorrerá nos dias 9 e 10 de novembro no Parque de Exposições de Salvador. O evento, que celebra a cultura afro-diaspórica, contará com apresentações de artistas renomados como Erykah Badu, Jorge Aragão, Léo Santana e Planet Hemp, entre outros.

Com 20 anos de história, o AFROPUNK se destaca por promover as inovações e a diversidade cultural. A edição de 2024, a quarta no Brasil, reunirá artistas que representam as ricas tradições e inovações da cultura afro-brasileira. A escolha de Salvador como sede reflete a importância da cidade, reconhecida como a mais negra do mundo fora da África, para a narrativa do festival.

Para garantir o desconto, os assinantes deverão acessar a plataforma Sympla e selecionar a opção de ingressos com Clube Correio. Será necessária a apresentação do cartão versão física ou digital, junto com um documento de identidade no acesso ao evento. O festival, que promove diálogos culturais e celebra a identidade afro-diaspórica, é uma oportunidade única para o público vivenciar uma influência musical e cultural.