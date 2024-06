MUDOU A CHAVINHA

Ator Armie Hammer revela gratidão por acusações de canibalismo: 'Grato por cada pedacinho'

"O que quer que as pessoas tenham dito, seja lá o que tenha acontecido, agora estou em um ponto da minha vida em que sou grato por cada pedacinho disso", declarou. Hammer ainda disse que o ódio que recebeu fez com que ele aprendesse a se amar.

"Não me sentia bem naquela época da minha vida nem feliz comigo mesmo, sem autoestima, sem me dar amor. Eu era um buraco negro, independentemente de elogios, de adoração dos fãs. Essa chavinha mudou com muito ódio, uma crise espiritual e emocional", completou.

Apesar de estar bem hoje em dia, Armie Hammer ressaltou que o escândalo mudou sua vida e que houve momentos em que ele questionou o valor de sua existência. "Isso me matou, matou meu ego, matou todas as pessoas ao meu redor que eu achava que eram meus amigos, mas não eram", revelou.

As acusações tiveram início quando uma mulher identificada como Effie disse ter vivido um relacionamento de quatro anos com o ator. Nas suas redes sociais, ela compartilhou mensagens gráficas que seriam do ator. Após a denúncia, outras mulheres compartilharam conversas com o ator nas quais ele expressava seu desejo de "ingeri-las".