Ator de Minha Culpa é preso no Festival de Veneza por suposta agressão sexual

O ator espanhol Gabriel Guevara, 22, foi preso pela polícia italiana no Festival de Veneza, neste sábado (2), devido a uma denúncia de agressão sexual. O crime teria ocorrido na França, de acordo com a imprensa italiana, e, por isso, a prisão aconteceu mediante um mandado internacional. A informação foi dada primeiramente pelo jornal veneziano La Nuova.



Protagonista do filme Minha Culpa, um dos mais vistos da plataforma Prime Video, Guevara estava no evento para receber um prêmio neste domingo (3), de acordo com a Variety, mas o festival negou esta informação. No sábado, ele postou um registro nas redes sociais no qual aparece em um passeio de barco.