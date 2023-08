Ator de 'Vai na Fé' sofre acidente de moto em Minas Gerais

Matheus Abreu sofreu um acidente nesta segunda-feira, 28, em Ouro Branco, Minas Gerais, e está internado no Hospital da Fundação Ouro Branco.



Ao Estadão, a assessoria de imprensa contou que Matheus conduzia a sua moto pela Avenida Conselheiro Lafaiete, em Ouro Branco, Minas Gerais, quando um carro saindo da via de retorno o atingiu "em cheio na lateral".



"Aparentemente, não há nada de grave. Mas estamos aguardando o resultado dos exames do Hospital da Fundação Ouro Branco, onde ele se encontra em observação até amanhã", informaram.