Atores encerram negociações com estúdios de Hollywood sem êxitos e votam por greve nesta quinta

O Sindicato dos Atores (SAG-AFTRA) anunciou na manhã desta quinta-feira, 13, que as negociações para a renovação do acordo coletivo de trabalho com a Alliance of Motion Picture and Television Producers, que representa os estúdios de Hollywood, terminaram sem sucesso.



"O SAG-AFTRA negociou de boa-fé e estava ansioso para chegar a um acordo, mas as respostas da AMPTP às propostas mais importantes do sindicato foram insultantes", disse a presidente do sindicato, Fran Drescher, em um comunicado publicado no site oficial do sindicato.