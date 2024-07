OPORTUNIDADES

Atriz de Cheias de Charme pede ajuda para encontrar emprego após se mudar para os Estados Unidos

Atualmente, a atriz Simone Guitierrez está no ar com a reprise em Cheias de Charme, no Vale a Pena Ver de Novo, da Globo. No entanto, a realidade é outra para a artista, que deixou o Brasil e agora pede emprego nos Estados Unidos.