ESTÁGIO INICIAL

Atriz de 'O Mundo é dos Jovens' revela diagnóstico de câncer

A atriz Danielle Fishel, famosa por seu papel como Topanga Lawrence na série dos anos 1990 O Mundo é dos Jovens (Boy Meets World), revelou que foi diagnosticada com câncer de mama. Aos 34 anos, Fishel compartilhou a notícia durante o podcast Pod Meets World, divulgado nesta segunda-feira, 19. Ela explicou que o diagnóstico foi de carcinoma ductal in situ (DCIS), uma forma inicial de câncer, considerada estágio zero.