Atrizes da Globo surpreendem ao revelar fim de casamento de 13 anos

Debora e Inez terminam casamento de 13 anos. Crédito: Redes sociais

As atrizes Inez Viana e Debora Lamm surpreenderam os internautas nesta sexta-feira (07). A artista, que está no ar em Terra e Paixão, da Globo, terminou o casamento de 13 anos com a humorista.



Em conversa ao jornal Extra, Inez revelou que o fim do casamento aconteceu em 2022, mas preferiu manter não só a relação, como o término também em segredo, já que ambas são reservadas com a vida pessoal.



"Debora é uma das atrizes mais geniais que conheci. A gente viveu 13 anos juntas, mas acabou, infelizmente, porque gosto muito dela. É uma pessoa incrível e temos muitos laços em comum. No momento estou sozinha, mas já já vai aparecer alguém", contou.

As duas se conheceram em 2009, quando contracenaram juntas na novela Negócios da China. Desde então, começaram uma relação e mantiveram o casamento longe dos holofotes.

Mesmo com o fim do matrimônio, Inez revelou que as duas ainda são grandes amigas, principalmente porque fazem parte da mesma companhia de teatro, a Cia Omondé.