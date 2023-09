ÀTTØØXXÁ, Carlinhos Brown e Rachel Reis são indicados ao Grammy Latino 2023

Da Bahia para o mundo. A banda ÀTTØØXXÁ, conhecida no Brasil inteiro, agora é famosa no mundo. Isso porque, nesta terça-feira (19), o grupo recebeu a informação que foi indicado ao Grammy Latino 2023, para a alegria dos baianos que estavam esperando esse reconhecimento.



A notícia foi dado por nada mais, nada menos, que a cantora Liniker, que também vibrou com a indicação. No Instagram, o grupo agradeceu pelo apoio dos fãs e admiradores, que fizeram com que a música a banda ultrapassasse barreiras e colocasse o "Da Favela Pro Asfalto" no radar musical.