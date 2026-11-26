TEM, MAS ACABOU?

Avanço da "desinfluência" ameaça os influenciadores digitais

Exaustos de publiposts, ostentação e rotinas irreais, usuários viram as costas para a "perfeição" e valorizam quem mostra a vida como ela é

Flavia Azevedo

Publicado em 26 de novembro de 2026 às 21:44

Sala de podcast em faculdade de influencers Crédito: Divulgação

Se você abriu o Instagram ou o TikTok recentemente e sentiu uma ponta de preguiça ao ver mais um vídeo de alguém dando conselhos de vida em uma cozinha impecável, saiba que você não está sozinho. Depois de mais de uma década premiando rotinas irretocáveis e cenários com iluminação de estúdio, a internet começou a dar sinais claros de exaustão.

O público está cansado de ver a vida perfeita dos outros — e uma nova onda cultural, apelidada de "desinfluência" , promete mudar o jogo no universo digital.

Mas não se engane: esse movimento não significa o fim das redes sociais, e sim uma cobrança urgente por algo que parecia ter desaparecido da tela do celular: a realidade.

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O peso da vida perfeita: 5 anos dedicados apenas às redes

A virada de comportamento não nasceu por acaso, mas de uma exaustão acumulada, acelerada pelo período pós-pandemia. Estima-se que um brasileiro passe em média 116 horas por semana diante das telas. Em uma expectativa média de vida de 76 anos, isso significa que cerca de 52 anos são vividos em frente aos monitores — e cinco desses anos inteiros são consumidos exclusivamente rolando o feed das redes sociais.

Passar tanto tempo observando a rotina hiperorganizada e inalcançável alheia começou a cobrar seu preço psicológico e financeiro. O modelo tradicional de influência, nascido nos blogs dos anos 2000 e consolidado na década seguinte no YouTube e no Instagram, acabou se transformando em uma grande vitrine publicitária agressiva.

Conforme a mediação das marcas se tornou mais evidente, a desconfiança do público cresceu. Afinal, até aquele ponto indicação de produto era genuíno ou apenas um contrato bem pago?

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Apostas e desinformação: uma crise de renovação dos criadores

A destruição da confiança ganhou contornos ainda mais graves com a associação de influenciadores de setores controversos e com falta de verificação de fatos.

Segundo dados de pesquisas feitas em reportagem recente da DW Brasil , 40% dos brasileiros declararam confiar menos em influenciadores que fazem propaganda para apostas (plataformas de apostas online). Além disso, um levantamento da UNESCO revelou um dado alarmante para o ecossistema digital: 6 em cada 10 influenciadores no mundo não verificaram as informações que compartilham com seus seguidores.

O resultado dessa combinação foi a perda gradual de vínculo e comprometimento, abrindo espaço para que criadores interessados na crítica ou no combate ao consumo exagerado ganhem os holofotes.

A ascensão da "desinfluência" e a volta do cotidiano sem filtro

É nesse cenário que surge o movimento da desinfluência. Ao invés de indicar o "produto tem-que-ter" do momento, os novos criadores vêm ao público para fazer o leitor e o espectador refletirem: você realmente precisa comprar isso?

O movimento vai além de simplesmente criticar marcas; trata-se de expor os bastidores e tirar o peso da perfeição artificial. Uma professora universitária portuguesa, em relato à reportagem da DW Brasil, destacou que seus próprios estudantes já perceberam claramente a disparidade entre a vida concreta e a irrealidade das redes, demonstrando até o desejo de viver com menos dependência dessas plataformas.

Exemplos de criadores que abraçam a rotina real mostram a força dessa transformação. É o caso de Júlia, influenciadora literária que concilia a criação de conteúdo com um trabalho formal sob o regime CLT. Em vez de viagens de luxo ou cenários montados, ela compartilha a rotina de quem pega metrô, toma café corrido e aprendeu a dirigir no Uno 2002 do sogro antes de conseguir conquistar o próprio carro.

O apelo a esses conteúdos é justamente em lembrar o público de uma verdade simples: a rotina comum também tem seu valor.

O futuro da influência na era da Inteligência Artificial

Apesar do nome provocativo, a desinfluência não decreta a morte dos influenciadores digitais, mas força uma evolução do mercado.

Para Caio, criador de conteúdo há mais de 20 anos com quase 400 mil seguidores no Instagram, a essência do influenciador sempre foi a afetada. Ele pontua que, em um momento em que a Inteligência Artificial passa a gerar conteúdos cada vez mais sintéticos, padronizados e menos naturais, o fator humano se tornará ainda mais valioso.

Criadores de conteúdo que pensam de forma crítica e constroem pontes reais com suas comunidades tendem a se destacar em relação aos que apenas reproduzem fórmulas prontas.

Este texto foi baseado na vídeo-reportagem "O fim da era dos influenciadores já começou. O que vem agora?" , produzido e publicado pelo canal DW Brasil