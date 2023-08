Baiana participa de reality culinário no programa de Ana Maria Braga

A baiana Fabiana Cleise, dona de casa e influenciadora digital, é uma das participantes selecionadas para reality de culinária "Que Delícia", quadro especial do programa Mais Você, apresentado por Ana Maria Braga, na TV Globo. A apresentação do reality é comandada por Talitha Morete e a estreia está marcada para 1º de setembro. Com mais de 129 mil seguidores, Cleise é conhecida por compartilhar dicas de casa, comida e decoração.



"Sou dona de casa e acredito que sou um espelho para outras mulheres. Há um discurso que faz parecer que dona de casa não prospera. É um trabalho que não é valorizado. Eu tive que deixar a minha profissão para cuidar da minha família e nem por isso fiquei apagada. Pude até chegar na televisão!", conta Cleise.