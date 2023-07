Baiano é selecionado para antologia do Festival de Poesia de Lisboa

Poeta baiano Vitor Andrade . Crédito: Divulgação

O Festival de Poesia de Lisboa acontece em setembro em Portugal e vai contar com um representante baiano na antologia comemorativa do evento, homônima ao tema da 8ª edição do festival, “a vida é mais tempo alegre do que triste”, em homenagem à escritora Adélia Prado.



O poeta e jornalista de Salvador, Vitor Andrade, teve uma poesia inscrita e selecionada para o livro que será lançado durante a programação do evento, entre os dias 13 e 17 de setembro, em Lisboa.

“Fiquei muito feliz com a seleção para a publicação no livro, que dá uma nova página à minha história com a poesia. Sigo trabalhando na produção de um livro autoral, que vai reunir o que venho escrevendo nos últimos anos, e essa seleção para a antologia do Festival de Poesia de Lisboa é um incentivo a mais para seguir neste caminho”, celebra o autor.

Neste mês, outra antologia publicou um poema do jornalista. Poesia Livre 2023 é o título do livro organizado pela Vivara Editora Nacional, que recebeu inscrições de todo o país e classificou 250 poetas, entre eles Vitor Andrade, para a seleção literária Novos Poetas.

“Autores de todas as regiões do país pronunciam de formas diferentes o valor republicano da liberdade. Tudo que pode a poesia livre em uma obra ambiciosa, variada e ousada”, apresenta o livro.