Baiano lança música com Zé Manoel, indicado ao Grammy Latino

O baiano de Juazeiro Fatel lançou, junto ao artista indicado ao Grammy Latino Zé Manoel, um novo single na última sexta-feira (21). "Como as Ondas" está disponível em todas as plataformas musicais de streaming.



"A ideia de chamar Zé foi pela sutileza que ele consegue ter tanto ao cantar e tocar piano quanto na educação e na delicadeza que são particulares dele", elogia Fatel.



"Como as ondas", explica Fatel, se desenha como "um mantra". "Foi inspirada nesse movimento cíclico. Ela tem um texto pequeno que se repete algumas vezes, enquanto a melodia escala em intensidade", descreve.

A faixa abre o seu mais novo álbum solo, "Rasante", palavra que faz referência ao voo dos pássaros sob as águas do mar. "No disco, o que eu fiz foi tentar reunir o clímax de todas as minhas músicas mais ouvidas, captando as ambiências e texturas delas", fundamenta Fatel.