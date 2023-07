Banda Cine retorna aos palcos, mas nordeste fica de fora: 'Prefiro Restart'

A banda Cine, uma das bandas mais escutadas entre os anos de 2009 e 2016, anunciou o retorno aos palcos depois de um hiato de sete anos. Na época, os integrantes revelaram que iriam se dedicar às atividades profissionais individualmente.



No entanto, nesta semana, no perfil da banda no Twitter, eles anunciaram que o grupo estaria de volta, para a felicidade de muitos, e tristeza de vários.



Isso porque, apesar de ter sido muito aclamada na época, a banda Cine não vai fazer shows pelo nordeste, muito menos em Salvador. Os fãs, que agora estão com idades entre 25 e 30 anos, ficaram decepcionados com a falta de atenção com os admiradores da banda em outros estados.