Banda da CCR Metrô Bahia recebe Ilê Aiyê na Flipelô no domingo (13)

Participando de mais uma edição da Festa Literária Internacional do Pelourinho (Flipelô), a Banda aGentes do Metrô é um dos destaques na programação musical e artística da Festa e recebe o Ilê Aiyê no palco do Largo Quincas Berro D´Água, às 15h, no dia 13 (domingo). A apresentação é aberta ao público.



Formada por 10 músicos, todos Agentes de Atendimento da CCR Metrô Bahia, a banda tem um repertório recheado de sucessos de axé, pagode e músicas autorais, como o pagodão "Bora de Metrô". "Preparamos um repertório cheio de axé e alegria para agitar o público da Festa, e com a apresentação do Ilê Aiyê, nossa apresentação será ainda mais especial", explica Wilton Bandeira, Agente de Atendimento e Segurança Líder e integrante da Banda aGentes do Metrô.