Banda Mundo Livre S/A festeja seus 30 anos de carreira

A segunda edição da festa Bereguedê&Afins acontece neste sábado (25), no Sunset Music Bar, em Pituaçu, para festejar os 30 anos do movimento manguebeat com a banda Mundo Livre S/A.



O cantor e compositor Fred Zero Quatro, criador do famoso manifesto artístico Caranguejos com Cérebro, apresenta um show especial permeado de histórias vividas no início do movimento musical pernambucano, que também criou novas regras de comportamento e renovação na música popular brasileira.