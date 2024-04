CLUBE CORREIO

Banda presta homenagem ao Queen na Casa do Comércio

Show acontece nesta sexta (5) e sábado (6); Clube CORREIO dá 40% de desconto para assinantes

Publicado em 4 de abril de 2024 às 07:00

Banda Queen Experience Crédito: divulgação

A banda Queen Experience é integrante do projeto Queen Experience In Concert e se apresenta nesta sexta (5) e sábado (6), às 20h, no Teatro Casa do Comércio. O espetáculo soma a marca de mais de 150 apresentações em um ano, tendo passado por mais de 100 cidades do Brasil, além de outras no Chile. Nesse tempo, já foi assistido por cerca de 250 mil pessoas.

No repertório estão sucessos da banda original, como Don’t Stop me Now, Killer Queen e Under Pressure. O Queen Experience tem o objetivo de homenagear e relembrar os talentos de Freddie Mercury, John Deacon, Brian May e Roger Taylor.