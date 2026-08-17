ROCK BAIANO

Banda The Dead Billies anuncia volta com novo vocalista

Ícone dos anos 90 fará show no dia 31 de outubro no Pelourinho; ingressos estão à venda no Sympla

Doris Miranda

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 06:00

O potiguar Dasta se junta a Rex, Joe e Morotó Crédito: Sora Maia

Um dos nomes mais importantes e cultuados do cenário rocker brasileiro, a banda The Dead Billies (@thedeadbillies) escolheu a sua casa, Salvador, para marcar a volta da banda após 25 anos. O reencontro histórico com o público será no dia 31 de outubro de 2026, o Largo da Tieta.

Oportunidade matar as saudades de Morotó (guitarra), Rex (bateria) e Joe (baixo) e conhecer o novo vocalista Dastaev, que vem de Natal (RN). No repertório, os clássicos dos álbuns Don’t Mess With e Heartfelt Sessions, além de inéditas.

Formado em Salvador no início da década de 1990, o The Dead Billies tornou-se um dos principais nomes do psychobilly brasileiro. Com identidade construída a partir de diferentes referências musicais e de um universo visual inspirado no cinema de terror, conquistou reconhecimento dentro e fora do país antes de encerrar suas atividades em 2001.

Naquele ano, com a saída do vocalista Mosckabilly, os integrantes decidiram encerrar o ciclo em vez de seguir adiante com outra formação. A possibilidade de um retorno, no entanto, nunca foi descartada.

“O desejo de voltar sempre existiu. Mas, por respeito à nossa história, à nossa música e, principalmente, aos fãs que acompanharam a banda, sabíamos que não poderia acontecer de qualquer maneira. Só 25 anos depois encontramos alguém que compartilha da mesma visão e tornou esse reencontro possível”, afirma Rex.

Familiaridade musical

A aproximação com Dastaev começou a partir do relançamento em vinil do álbum Don't Mess With The Dead Billies, pela Neves Records. Foi por meio do selo que Rex conheceu o trabalho de Dasta & The Smokin' Snakes.

“Quando ouvi esse disco pela primeira vez, não acreditei que fosse uma banda brasileira e fiquei muito surpreso com os vocais de Dasta. É muito difícil encontrar bons vocalistas que tenham familiaridade com o que fazemos. Dasta foi um achado e tanto”, conta Rex.

Para Dastaev, o convite tem um significado especial pela relação que mantém com a música do grupo desde o início de sua trajetória. “O The Dead Billies também faz parte da minha memória afetiva e da minha formação artística. Quando eu estava começando a fazer banda, eles me mostraram que dava para fazer rockabilly do nosso jeito, sem ficar preso a certas ‘regras’. Então, ser convidado para assumir os vocais é, antes de qualquer coisa, uma grande honra. E encontrei meu lugar sendo eu mesmo. Eles nunca me pediram para deixar minhas referências ou minha identidade artística na porta. The Dead Billies continua sendo The Dead Billies, e eu continuo sendo Dasta, só que agora no mesmo caminho”, explica o cantor.

O retorno também responde a uma expectativa que acompanhou a banda ao longo dessas duas décadas e meia. “Durante todo esse tempo, ouvimos incontáveis vezes a mesma pergunta: 'Vocês não vão voltar, nem que seja para fazer um único show?'. Esse carinho sempre nos marcou. Ao mesmo tempo, existe uma geração que nos descobriu depois do fim e nunca teve a oportunidade de nos ver ao vivo”, comenta Rex. O anúncio oficial da volta da banda baiana aconteceu na última sexta-feira (14), num show / live em São Paulo.