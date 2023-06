Bando de Teatro Olodum estreia espetáculo gratuito nesta sexta

O roteirista diz que a peça mistura fatos e personagens reais com elementos fictícios. Há, segundo ele, "ícones" do Dois de Julho, como Maria Felipa, Maria Quitéria, o indígena Bartolomeu e o corneteiro Lopes. Há ainda o Caboclo Tupinambá, que representa a personificação de diversos povos. "Ele é o grande responsável por narrar a história a partir de um outro olhar. É ele que 'abre os olhos' para a juventude no começo do espetáculo", explica Daniel.