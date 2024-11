DA BAHIA

Bar de Salvador está no ranking de melhores do mundo

É a primeira vez que um bar do nordeste entra na seleta lista mundial

De acordo com o ranking Top 500 Bars, o speakeasy Purgatório, em Salvador está entre os 500 melhores do mundo, na 430ª posição. É a primeira vez que um bar do Norte/Nordeste entra nessa listagem mundial.