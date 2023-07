Barbie é crítica bem-humorada à própria fabricante da boneca

Primeiro, deixemos claro que o jornalista que assina este texto é de uma geração em que ainda se separava "brinquedo de menino" de "brinquedo de menina". Por isso, ele brincava de futebol, Falcon e Comandos em Ação. Portanto, perdoe qualquer deslize que revele falta de intimidade com o universo da boneca mais popular da história.



Agora, vamos à boa notícia: mesmo não sendo íntimo da Barbie, ele se divertiu bastante com o filme que leva o nome da boneca e estreia nesta quinta-feira nos cinemas, com Margot Robbie (a Arlequina de Esquadrão Suicida) no papel principal e Ryan Gosling (La La Land) como Ken. A produção dirigida por Greta Gerwig (Ladybird) é uma comédia que flerta com o gênero musical e tem o mérito de não se limitar a ser uma propaganda do brinquedo que inspira a trama.