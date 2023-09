Barbie terá nova versão nos cinemas do Brasil, em IMAX e com cenas inéditas

Sucesso absoluto de bilheteria, Barbie ganhará uma nova versão nos cinemas brasileiros. Agora, o filme chegará em qualidade IMAX e com cenas pós-créditos inéditas.



O filme já havia sido anunciado nesse formato nos Estados Unidos, mas agora a informação foi divulgada nas redes da Warner Bros. Pictures do Brasil anunciando o longa e os ingressos já estão à venda.



Barbie, coestrelado por nomes como Margot Robbie, Ryan Gosling, Simu Liu, America Ferrera e Will Ferrell, já está em cartaz nos cinemas brasileiros. O filme já bateu a marca de US$ 1 bilhão na bilheteria mundial.