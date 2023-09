Bastidores de Pabllo Vittar no The Town 2023 viram documentário

Pabllo Vittar fez a alegria dos fãs na madrugada desta quarta-feira (20): em seu canal do YouTube, a cantora divulgou um curta-documentário sobre os bastidores do seu show no The Town 2023, The Town: Pabllo Vittar.



Confira abaixo a produção que revela mais detalhes sobre os ensaios, bastidores e imagens do show da artista.



O The Town de 2023 aconteceu entre os dias 2 e 10 de setembro no Autódromo de Interlagos, e contou com headliners como Demi Lovato, Bruno Mars, Maroon 5, Foo Fighters e mais.