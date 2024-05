VÍDEO

Bastidores do sequestro e frases de efeito: filme de Silvio Santos ganha novo trailer; assista

O filme Silvio, que abordará a trajetória de Silvio Santos, dono do SBT e um dos comunicadores mais importantes do Brasil, ganhou mais um trailer.

"Quando eu era pequeno e visitava o SBT para participar de algum programa, eu me escondia na plateia, observando-o apresentar. Naqueles momentos, eu sonhava em estar no palco como ele, sendo um comunicador", disse Faro, que também recebeu a benção do próprio Silvio Santos para interpretá-lo.

No novo trailer, é possível se aprofundar nas memórias do dono do SBT. O longa-metragem irá mostrar os dias do apresentador como vendedor ambulante, o início de seu trabalho na rádio, sua relação com Chico Anysio e Manuel de Nóbrega, além de também abordar sua relação com a família e seu sequestro.