'BBB 24': Boninho revela nome de terceiro grupo, além de 'camarote' e 'pipoca'

Boninho postou no Threads, nova rede social vinculada ao Instagram, que já escolheu o nome do terceiro grupo para o Big Brother Brasil 2024. O diretor do programa até o momento não deu mais detalhes se os escolhidos serão anônimos ou famosos - como o "pipoca" e "camarote". "O terceiro time do BBB já está batizado. Puxadinho! Alguém tem alguma ideia do que vai rolar? Palpites?", escreveu.



A última edição do BBB teve participação de nomes famosos como Fred, do canal Desimpedidos, Aline Wirley, cantora conhecida por formar o grupo musical Rouge, Antônio Cara de Sapato, lutador de MMA, o funkeiro Mc Guimê e a atriz Bruna Griphao.