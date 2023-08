BBB 24 terá votação única por CPF

A próxima edição do Big Brother Brasil terá um sistema diferente de votação, segundo o F5. O reality teve novidades apresentadas nesta quinta-feira (24) em evento interno, e uma delas chamou a atenção nas redes sociais: a votação por CPF.



Nos últimos anos, usuários das redes sociais pediram que a emissora mudasse a forma como eram contabilizados os votos do público.



Em edições recentes, as votações registraram recordes. No BBB 20, a berlinda disputada entre Manu Gavassi e Felipe Prior alcançou o recorde de mais de 1,5 bilhão de votos, recorde mundial para um reality show.