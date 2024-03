DRAMÁTICA?

BBB 24: Yasmin Brunet cogita apertar o botão de desistência após briga

Emparedada, modelo afirmou que não gosta de confusão

Publicado em 12 de março de 2024 às 11:13

Quem achou que apenas Leidy e Davi brigaram no BBB 24, é porque não viu a discussão de Yasmin Brunet com Beatriz e Alane. A modelo trocou farpas e depois caiu no choro.

A confusão tomou conta da casa na noite de segunda-feira (11), mas acabou chegando na influenciadora, que ficou revoltada com as atitudes dos colegas de confinamento. Yasmin chegou a xingar Alane, e não gostou quando rebateram.

"Garota, se situa. Vai pra p*ta que pariu", rebateu Yasmin. "Se situa você, amiga. Você está no BBB 24 se você não sabe", relembrou Alane. "Amiga não", retrucou a modelo. "Planta, tudo bem. Não é amiga, é planta", ironizou a paraense.

22) Yasmin: "Essa garota [Alane] é uma cobra, ela é perturbada, cara. Não é normal o que ela faz"



Em seguida, ela conversou com Lucas e afirmou que não quer mais continuar na casa. "Eu quero sair, sério... Vou falar amanhã no confessionário. Essas meninas... A Alane é do mal. Ela é perigosa", disse.