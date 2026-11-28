SANGUE ARTÍSTICO E POLÍTICO

Bebê Eller Arraes: filho de Chico Chico e Luisa Arraes terá árvore genealógica de famosos da música, do cinema e da política

Da voz eterna de Cássia Eller aos filmes de Guel Arraes e à trajetória de Miguel Arraes e Eduardo Campos, veja quem é quem no álbum de família

Flavia Azevedo

Publicado em 28 de novembro de 2026 às 19:52

Chico Chico e Luisa Arraes estão à espera do primeiro filho Crédito: Reprodução/Instagran

O bebê Eller Arraes nem chegou ao mundo, mas já carrega uma certidão de nascimento com peso de enciclopédia cultural brasileira. A gravidez da atriz Luisa Arraes com o cantor Chico Chico não apenas celebra o encontro de dois nomes fortes da nova geração artística do país: ela também une, em uma mesma árvore genealógica, ícones do rock nacional, mestres da dramaturgia e protagonistas da política do Brasil.

Se os almoços de domingo dessa criança já prometem boas histórias, basta olhar para os ramos dessa família para perceber que poucos brasileiros nascem cercados por tantas referências distintas — da voz rasgada de Cássia Eller aos bastidores do cinema pernambucano e aos corredores do poder em Brasília.

Cássia Eller 1 de 14

O lado Eller: rock, MPB e duas mães na história

Pelo lado paterno, o bebê herda diretamente a linhagem de Chico Chico (nascido Francisco Ribeiro Eller), cantor e compositor que construiu carreira própria na música brasileira sem fugir de suas raízes. Ele é filho de Cássia Eller, uma das vozes mais magnéticas e irreverentes da história da música no Brasil, falecida em dezembro de 2001.

Na história afetiva e familiar de Chico, há também uma figura central: Maria Eugênia Vieira Martins, companheira de Cássia Eller por mais de uma década e responsável pela criação do músico desde a infância. Na justiça e na vida real, Eugênia consolidou o reconhecimento da maternidade socioafetiva, tornando-se peça indispensável na formação do pai do bebê e parte fundamental dessa história familiar.

O pai biológico de Chico Chico foi o músico Tavinho Fialho, baixista e compositor que tocou com nomes de peso da MPB e morreu em um acidente de carro pouco antes do nascimento do filho, em 1993.

Cássia Eller, Chico Chico e Maria Eugênia 1 de 5

O lado Arraes: cinema, teatro e televisão no DNA

Se a trilha sonora da família vem garantida pelo lado paterno, o roteiro e a direção ficam por conta dos Arraes. Luisa Arraes, estrela de novelas, peças de teatro e filmes, é filha de dois nomes consagrados do audiovisual brasileiro: o diretor Guel Arraes e a atriz Virginia Cavendish.

Guel Arraes é um dos criadores mais influentes da televisão e do cinema nacional nas últimas décadas, responsável por obras que moldaram o humor e a estética popular do país, como O Auto da Compadecida, Lisbela e o Prisioneiro e TV Pirata. Já Virginia Cavendish, além de atriz premiada no teatro e no cinema, também atua na produção cultural.

Luisa Arraes 1 de 13

O braço político: de Miguel Arraes ao centro das decisões em Brasília

Quando se abre o álbum histórico da família Arraes, a árvore genealógica ganha contornos ainda mais surpreendentes. O avô paterno de Luisa Arraes — e, portanto, bisavô do bebê — é Miguel Arraes (1916–2005), um dos líderes políticos mais importantes da história do Brasil e figura lendária de Pernambuco.

Governador de Pernambuco por três mandatos, prefeito do Recife e deputado federal, Miguel Arraes foi deposto e preso durante o regime militar, viveu anos de exílio na Argélia e retornou ao país com a anistia para voltar ao comando do estado. Para o bebê Eller Arraes, ele é bisavô direto.

E a lista de familiares com trajetória pública relevante não para por aí. Entre os tios de Luisa Arraes — filhos de Miguel Arraes e irmãos de Guel — está Ana Arraes, que foi deputada federal por Pernambuco e ministra do Tribunal de Contas da União (TCU), órgão que chegou a presidir.

As conexões surpreendentes: primos na linha de frente da política

Quem puxa os galhos colaterais da família descobre ainda outros nomes bastante conhecidos do noticiário nacional, todos ligados por parentesco consanguíneo ao clã pernambucano.

Eduardo Campos (1965–2014), ex-governador de Pernambuco, ex-ministro da Ciência e Tecnologia e candidato à Presidência da República em 2014, era neto de Miguel Arraes e filho de Ana Arraes. Isso faz dele primo em primeiro grau de Luisa Arraes — e primo em segundo grau (ou primo-tio) do bebê.

Na geração seguinte da família na vida pública estão João Campos, atual prefeito do Recife, e Pedro Campos, deputado federal por Pernambuco. Filhos de Eduardo Campos, ambos são primos em segundo grau de Luisa Arraes.

Outro nome conhecido é Marília Arraes, ex-deputada federal por Pernambuco e candidata ao governo do estado em 2022. Ela também é neta de Miguel Arraes — filha de Marcos Arraes, irmão de Guel Arraes —, o que a torna prima em primeiro grau de Luisa Arraes.

O encontro de dois universos

Poucas vezes a cultura pop brasileira testemunhou uma combinação tão singular de sobrenomes. De um lado, a irreverência libertária dos palcos onde Cássia Eller transformou canções de Cazuza, Renato Russo e Nando Reis em hinos de uma geração. Do outro, a tradição intelectual, cinematográfica e política de uma família que ajudou a escrever capítulos decisivos tanto na dramaturgia quanto na história institucional do Nordeste e do Brasil.

Entre violões, roteiros de cinema, livros de história e fotos de campanha antigas, o bebê Eller Arraes já chega com uma certeza divertida: terá muito assunto para conversar com os amigos.