OS FANTASMAS SE DIVERTEM

Beetlejuice está de volta 36 anos depois

O diretor Tim Burton retorna, trinta e seis anos depois de Beetlejuice, ao universo do filme original em Os Fantasmas Ainda se Divertem

Estadão

Publicado em 6 de setembro de 2024 às 07:10

O diretor Tim Burton retorna, trinta e seis anos depois de Beetlejuice, ao universo do filme original em Os Fantasmas Ainda se Divertem - Beetlejuice Beetlejuice, que chega neste fim de semana aos cinemas.

O elenco é liderado mais uma vez por Michael Keaton, no papel de um fantasma que, quando invocado, causa desastres em uma mansão, e Winona Ryder. Ao lado deles, agora aparece Jenna Ortega, atriz que já interpretou papéis "góticos" sob o comando de Tim Burton, como na série Wandinha, da Netflix.

A produção estreou no fim de agosto no Festival de Veneza. Antes da exibição, Burton afirmou que o sucesso da série o encorajou a voltar ao filme. "Eu disse a mim mesmo: ‘Se eu tiver de fazer algo de novo, terá de vir do coração’."

No roteiro, uma tragédia familiar faz com que três gerações da família Deetz retornem à casa em Winter River. Astrid (Ortega), filha adolescente e rebelde de Lydia (Rider), descobre a maquete misteriosa no sótão. Sem querer, abre o portal para a vida após a morte - e logo o fantasma Beetlejuice (Keaton) reaparece na história.

Filme e música

Aproveitando a estreia do filme, o Reag Belas Artes montou uma programação especial, que inclui, no domingo, 8, uma sessão do filme de 1988 com sonorização da banda Mr. 80. O grupo, que tem na formação Fábio Bap (vocais), Iza Molinari (vocais), Hygor Miranda (baixo), Luiz Giordano (teclado), Ale Fernandes (guitarra) e Pedro Paiva (bateria), tocará as músicas originais do longa, além de clássicos dos anos 1980.