Bela Gil diz que espera reconhecimento da futura namorada do ex: 'Pelo diamante que lapidei'

Bela Gil viveu por 19 anos ao lado de JP Demasi. Após o término, ela revelou que não tem nenhuma mágoa do ex - apenas um pedido para a futura namorada do rapaz.



"Sou amiga de todo mundo. Eu não consigo guardar, por mais que a pessoa não tenha sido legal, passa (a mágoa). Mas em relação ao meu ex, JP, o ex de sempre, meu querido ex... O meu ex, maravilhoso, eu penso: 'A única coisa que exijo', que é uma palavra forte... 'A única coisa que eu espero, é o agradecimento, o reconhecimento da atual'. Pelo diamante que ela está recebendo", disse Bela durante o programa 'Saia Justa', do GNT.