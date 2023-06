Bell Marques ajuda fã a pedir namorada em casamento durante show

O cantor Bell Marques paralisou seu show no São João de Petrolina, em Pernambuco, na noite de sábado (17), para ajudar a um fã a fazer um pedido de casamento para sua namorado. O rapaz fez a proposta de cima do palco.



Segundo informações do site Leo Dias, o cantor ainda ajudou o fã a conter o nervosismo e deu algumas dicas sobre como fazer o melhor pedido possível.



Ao final, Bell ainda brincou: “Pelos poderes de Grayskull, eu vos declaro: marido e mulher”, disse, em referência ao desenho infantil He-man.