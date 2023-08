Bella Campo traída? Suposta pulada de cerca de MC Cabelinho agita web

Uma suposta traição por parte de MC Cabelinho ficou entre os assuntos mais comentados nas redes sociais neste domingo (27). O cantor teria pulado a cerca com uma ex-ficante em Belo Horizonte.



Namorado de Bella Campos, o funkeiro esteve no último sábado (26) fazendo um show em Minas Gerais e, supostamente, teria encontrado uma moça no hotel, identificada como Duda Mehdef.



A jovem, no entanto, se defendeu nas redes sociais alegando que MC Cabelinho contou para ela que não tinha mais nenhum relacionamento com Bella Campos. Os dois já tinham ficado há algum tempo.