MÚSICA

Benjaminn lança videoclipe e música composta em parceria com Carlinhos Brown

O clipe, dirigido por Alex Souzan e produzido pelo Universo Verde Digital, foi gravado em uma praia do litoral norte da Bahia. As imagens mostram Benjaminn interpretando a música em meio à natureza litorânea da praia da Vila de Santo Antônio, próxima às suas dunas, contracenando com a bela modelo Ize Leal.

'Marina dos Mares' foi composta no momento de um encontro “não marcado” de Geo Benjamin com Carlinhos Brown em um estúdio em Salvador, onde os integrantes da antiga banda de rock Mar Revolto, que Brown e Benjaminn fizeram parte no passado, se reuniram pra “fazer um som”. Era o dia do aniversário de Caymmi, era um dia todo especial rodeado por uma mística que abraçava aquele reencontro entre os velhos amigos. Benjaminn já tinha a composição musical pronta, era só aguardar Brown pincelar com a sua poesia mágica. Era o dia daquele que compôs “Marina”, daquele que compôs “O Mar”. Assim nasceu “Marina do Mares”. Assim também nasceu o projeto “Carlinhos Brown é Mar Revolto”, álbum lançado no final de 2022, que conta com três composições de Benjaminn/Brown.