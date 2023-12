Betty Faria pede desculpa após associar bandidos ao Bolsa Família

Betty Faria decidiu se desculpar após dizer que os bandidos responsáveis pelos crimes no Rio de Janeiro “são os filhos do Bolsa Família que não fez controle de natalidade”. A frase foi escrita pela atriz na última quinta-feira (7) ao compartilhar uma notícia do jornal O Globo sobre o alto índice de ataques no bairro da zona sul do Rio.



No Instagram, ela pediu desculpas e disse que fez um comentário “insensível e impróprio”. “Compreendo que palavras têm poder e podem afetar pessoas, e por isso lamento profundamente qualquer dor que minhas palavras possam ter causado”, começou na legenda de um post no qual uma pomba branca aparece com um ramo no bico.