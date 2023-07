Bianca Andrade revela diagnóstico de TDAH: ‘Me atrapalha bastante’

Bianca Andrade revelou que tem TDAH (Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade) nesta sexta-feira, 28. A influenciadora falou sobre o assunto em seu Instagram.



Bianca estava compartilhando detalhes da sua manhã quando refletiu sobre a importância da rotina em sua vida e como o diagnóstico pode dificultar isso.



"Fatos sobre mim: eu gosto muito de disciplina! Dormir cedo, acordar antes de todo mundo, ter meu tempo pra ler, estudar, ter tempo de qualidade com meu filho, treinar todo dia, comer saudável, trabalhar com inteligência e estratégia", declarou.