HERANÇA CULTURAL

Bienal do Livro de SP terá espaço de homenagem à cultura nordestina

A 27ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo, marcada para ocorrer de 6 a 15 de setembro de 2024, contará novamente com o Espaço Cordel e Repente. Este será o quarto ano em que o espaço, que estreou em 2016 e participou das edições de 2018 e 2022, celebra a rica herança cultural nordestina no evento. Lucinda Marques, da Câmara Cearense do Livro (CCL), será a curadora do espaço.