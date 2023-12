Boate de música eletrônica realiza inauguração nesta sexta-feira (15) com DJs baianos

O Vila B, boate de música eletrônica em Vilas do Atlântico, vai realizar sua inauguração nesta sexta-feira (15) com a presença dos baianos Luís Sá, Processman e Santz. O clube ainda conta com Duda Cayres e “Um tal de Nickel” para fechar a programação do fim de semana de abertura.



A boate tem a proposta de fomentar a dança, a culinária e o comércio de Vilas com uma pista de dança climatizada, uma hamburgueria, chopperia artesanal e uma loja de variedades.