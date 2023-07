Brasil Futuro chega ao Centro Cultural Solar Ferrão

A história da retomada da democracia no Brasil através da arte é o ponto de partida para a realização da exposição Brasil Futuro: As Formas da Democracia, que chega ao Centro Cultural Solar Ferrão, Pelourinho, com curadoria da historiadora, antropóloga e escritora Lilia Schwarcz.



A mostra reúne uma variedade de obras de grande relevância, que aponta para os avanços nos diálogos de inclusão e traduz um país diverso e de grande identidade cultural. Inaugurada em Brasília, no dia 1º de janeiro, na posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Brasil Futuro integra as comemorações do Bicentenário da Independência da Bahia, destacando a produção contemporânea de mais de 300 artistas negros e negras, de mulheres, pessoas LGBTQIAPN+ e indígenas de diferentes gerações e regiões do país.