Brasil tem 8 restaurantes entre os 50 melhores da América Latina; baiano está entre os 100

Depois de anunciar os colocados da 51ª à 100ª posição no ranking dos melhores restaurantes da América Latina, incluindo o baiano Origem, o Latin America’s 50 Best Restaurants anunciou, nesta terça-feira (28), em sua primeira edição no Brasil, no Rio de Janeiro, os primeiros colocados da sua lista anual.



O brasileiro Casa do Porco, eleito algumas vezes o melhor do Brasil, foi o melhor posicionado, na 4ª colocação. A chef da casa, inclusive, a paulistana Janaína Rueda, que comanda o restaurante ao lado do sócio Jefferson Rueda, foi eleita a melhor da região pelo mesmo selo recentemente.