Brasileira disputa coroa de Miss Canadá 2024; saiba quem é

Modelo mora no país há dez anos

A beleza de uma brasileira pode disputar o Miss Universo 2024 pelo Canadá. Isso mesmo, não é um erro de digitação. A modelo mato-grossense Raika Coutinho, 36, que mora no país há dez anos, concorre ao título de Miss Canadá este ano.

“Meu ponto forte é ser brasileira e ter esse nosso fogo nas veias e determinação! Estou muito honrada e orgulhosa de ter conseguido entrar no concurso, é uma felicidade imensa”, disse em entrevista à Folha de São Paulo.

Apesar de ter nascido em Cuiabá, Raika cresceu em Minas Gerais e já morou no Rio de Janeiro. Também já residiu em países como Itália, México e Estados Unidos. Chegou ao Canadá em 2014 e vive na cidade de de Kelowna, próxima a Vancouver, no sudoeste do país.