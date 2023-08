Brasileiro brilha no 'America’s Got Talent', ganha 'golden buzzer' e concorre a US$ 1 milhão

O brasileiro Gabriel Henrique, 27, foi um dos grandes destaques da noite desta terça-feira, 1º, no programa America’s Got Talent, um reality show dos Estados Unidos que concede o prêmio de US$1 milhão para a melhor atração do programa. O jovem impressionou os jurados e a plateia ao cantar a música Run to You, de Whitney Houston.



No palco, Gabriel contou que visitava o país pela primeira vez e que estava animado com a oportunidade. Durante a sua apresentação, os falsetes e afinação do cantor emocionaram a todos. A plateia foi ao delírio e, ao final, todos levantaram para aplaudi-lo.