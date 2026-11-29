BASTIDORES GTA6

Brasileiro conta que conheceu o GTA 6 dois anos antes da estreia, mas teve que manter segredo absoluto

Tradutor relata o sigilo extremo do processo, a proibição de usar memes locais e a regra de cortar missões ao meio para evitar vazamentos

Flavia Azevedo

Publicado em 29 de novembro de 2026 às 13:02

Michel Dornes Teixeira Crédito: Reprodução

Ler a história de Grand Theft Auto VI como se fosse um livro sem ver uma única imagem do jogo, recebendo missões cortadas ao meio e sem poder comentar o enredo nem com outros tradutores foi a rotina de Michel Dornes Teixeira durante dois anos e meio. Contratado por uma agência a serviço da Rockstar Games ainda em 2024, o tradutor brasileiro adaptou textos e diálogos do inglês para o português muito antes da estreia mundial do jogo no último dia 19, após 13 anos sem um título principal da franquia.

Para impedir vazamentos, o material chegava dividido em partes e muitas vezes era fatiado no meio de uma missão longa, de modo que um profissional ficasse com a primeira metade e outro com a continuação. Esse trabalho ficou voltado às legendas de falas e itens visuais, já que a dublagem existe apenas em inglês, exigindo atenção a gírias ligadas ao crime e ao dia a dia nos Estados Unidos.

GTA 6 1 de 17

A orientação da produção era preservar a ambientação norte-americana da trama, evitando memes brasileiros ou expressões regionais que mudassem o tom do cenário. Segundo o relato de Teixeira, o sigilo rigoroso e a troca restrita de informações faziam parte das regras do projeto para manter o suspense intacto até o lançamento.

Formado pela Universidade Federal de Uberlândia e com mais de 60 jogos no currículo, incluindo Hogwarts Legacy e God of War Sons of Sparta, Teixeira contou que participar do maior lançamento da atualidade realizou um desejo de infância, mesmo diante do esforço para guardar o segredo por tanto tempo.

Fonte: Rolling Stone Brasil