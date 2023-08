Britney Spears levou pontos após ferir a cabeça durante briga com marido

A cantora Britney Spears teria se machucado durante uma briga com o marido, Sam Asghari, durante uma viagem por Londres há alguns dias. A infromação foi compartilhada pelo TMZ.



A 'princesinha do Pop' teve de receber suporte médico e pontos no local, pois, segundo o site, Britney acabou abrindo a cabeça ao tropeçar na mesa de centro de um hotel que estava hospedada.



O produtor executivo Charles Latibeaudiere revelou ao site que a cantora tem mostrado um humor intenso diariamente, explodindo cada vez mais, fazendo com que o marido fosse ao tribunal para pedir o divórcio após 14 semanas juntos como marido e mulher.