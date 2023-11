Bruna Biancardi desabafa sobre trauma após assalto: 'Receio de continuar mostrando nossa vida'

Bruna Biancardi fez um desabafo nesta sexta-feira, 24, sobre o assalto que aconteceu na sua casa, em Cotia, no início deste mês. A influenciadora revelou que o ocorrido deixou traumas nela e em sua família. No Instagram, Bruna comentou que teve acesso a conversas dos assaltantes e descobriu que eles viam suas publicações para definir o que pretendiam roubar. Depois disso, ela relatou que tem repensado e tomado mais cuidado com o que posta na internet

"A gente teve acesso a conversas dos criminosos antes [do assalto], e eles viam muita coisa que eu postava aqui, muita coisa que eu tinha, que eu mostrava que recebia. Dá um receio de continuar mostrando aqui a nossa vida, então tenho que encontrar um equilíbrio entre compartilhar as coisas com vocês e não expor outras pessoas, com cuidado", acrescentou.