Bruna Marquezine entra na greve dos atores em Hollywood

Parece que a greve dos atores e roteiristas em Hollywood, nos Estados Unidos, recebeu um novo apoio brasileiro. A atriz Bruna Marquezine, de 27 anos, se manifestou a favor da paralisação dos profissionais, que começou na madrugada desta sexta-feira (14).



A brasileira, que vai estrear em breve no filme da DC "Besouro Azul", mostrou que está do lado dos profissionais que estão sofrendo com o descaso trabalhista na grande Hollywood.



Nas redes sociais, a artista republicou uma postagem do colega de elenco, Xolo Maridueña, onde fala sobre o apoio aos atores e roteiristas.