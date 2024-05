CIRURGIA

Brunna Gonçalves diminui o tamanho da testa com frontoplastia: 'Tinha muita insegurança'

Brunna Gonçalves realizou um grande sonho e decidiu compartilhar cada detalhe com seus seguidores. A dançarina fez um procedimento estético de frontoplastia, uma cirurgia que reduz o tamanho da testa e remodela a parte da frente do rosto.

Após realizar o procedimento, a ex-participante do BBB foi para suas redes sociais e contou tudo para seus fãs: "Finalmente realizei meu grande sonho. Finalmente fiz minha cirurgia de frontoplastia com avanço capilar."

E completou: "Vocês sabem que sempre foi um sonho para mim, porque tinha muita insegurança com relação à minha testa. Eu não fazia coque ou várias penteados por causa dessa insegurança e faz alguns anos que eu estava pesquisando alguém que me passasse confiança para fazer essa cirurgia."

A ex-sister ainda mostrou um pouco de como foi a preparação para a cirurgia, compartilhando uma foto que mandou para a mulher, Ludmilla, com as marcações. "Mandei pra Lud essa foto antes de ir pro centro cirúrgico, com a marcação certinha pra vocês verem o tamanho que foi retirado". Ela também exibiu o resultado final do procedimento.